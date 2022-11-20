Матрац "Нежность"

7 оценок

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Матрац "Нежность"

4.9
4 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Многослойный матрас с наполнителем из натурального бамбукового волокна. Основа матраса ППУ( пенопулиуретан) повышенной плотности. Наполнитель натуральное бамбуковое волокно. Матрас “ Нежность” экологически чистый, не впитывает влаги и запахов, прекрасно сохраняет свою форму. Подходит для людей страдающих аллергией.

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Варианты размеров

Длинна
см 		Ширина
см
200 70 цена на сайте приведена за этот размер матраца
200 80
200 90
200 120
200 140
200 160
200 180

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