Многослойный матрас с наполнителем из натурального бамбукового волокна. Основа матраса ППУ( пенопулиуретан) повышенной плотности. Наполнитель натуральное бамбуковое волокно. Матрас “ Нежность” экологически чистый, не впитывает влаги и запахов, прекрасно сохраняет свою форму. Подходит для людей страдающих аллергией.
|Длинна
см
|Ширина
см
|200
|70
|цена на сайте приведена за этот размер матраца
|200
|80
|200
|90
|200
|120
|200
|140
|200
|160
|200
|180
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