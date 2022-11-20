Матрац "Уют"

11 оценок

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Матрац "Уют"

4.7
3 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чехол: тик, 100% хлопок

Основа матраса ППУ (пенополиуретан) повышенной плотности. Стёганый чехол на молнии с резинками по углам. Матрасы “Уют” и “Уют плюс” можно использовать как дополнение к основному матрасу, так и отдельно. Он практичен и удобен в быту.

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Варианты размеров

Длинна
см 		Ширина
см 		Высота
см
200 70 4цена на сайте приведена за этот размер матраца
200 80 4
200 90 4
200 120 4
200 140 4
200 1604
200 1804

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