Чехол: тик, 100% хлопок
Основа матраса ППУ (пенополиуретан) повышенной плотности. Стёганый чехол на молнии с резинками по углам. Матрасы “Уют” и “Уют плюс” можно использовать как дополнение к основному матрасу, так и отдельно. Он практичен и удобен в быту.
|Длинна
см
|Ширина
см
|Высота
см
|200
|70
|4
|цена на сайте приведена за этот размер матраца
|200
|80
|4
|200
|90
|4
|200
|120
|4
|200
|140
|4
|200
|160
|4
|200
|180
|4
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