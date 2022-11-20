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Мебельная ножка 127 - фото 1Мебельная ножка 127 - фото 2

Мебельная ножка 127

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Ножка с декором из металла 148.1

Характеристики товара

Описание

Мебельные ножки. Эти оригинальные изделия, выполненные в виде нескольких вертикально расположенных полусфер, смотрятся оригинально и элегантно. Они одновременно служат опорой и украшением для табуретов, банкеток, тумб и другой корпусной и мягкой мебели. Лакированная или окрашенная древесина хорошо сочетается со статусным интерьерным текстилем, натуральной и экологической кожей. Резные деревянные ножки для мебели могут использоваться в интерьерах современных, исторических и этнических стилей.

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина99 мм
  • Цветбелый

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