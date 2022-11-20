Характеристики товара
Описание
Мебельные ножки. Эти оригинальные изделия, выполненные в виде нескольких вертикально расположенных полусфер, смотрятся оригинально и элегантно. Они одновременно служат опорой и украшением для табуретов, банкеток, тумб и другой корпусной и мягкой мебели. Лакированная или окрашенная древесина хорошо сочетается со статусным интерьерным текстилем, натуральной и экологической кожей. Резные деревянные ножки для мебели могут использоваться в интерьерах современных, исторических и этнических стилей.
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина99 мм
- Цветбелый