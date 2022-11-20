Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
|80
|60
|120
|60
|180
|60
|250
|60
|350
|60
|430
|60
|740
|60
Деревянные ножки для мебели. Имеют традиционную форму четырехгранной усеченной пирамиды. Подходят для использования в неоклассическом, минималистичном, скандинавском и других современных стилях. Широкий ассортимент размеров позволяет выбрать подходящие мебельные ножки для столов различного назначения, стульев, табуретов, банкеток, трельяжей, шифоньеров, кроватей и диванов.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина60 мм