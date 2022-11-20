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Мебельная ножка 146

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, ммШирина в верхней части изделия, мм
8060
120 60
18060
25060
35060
43060
74060

Деревянные ножки для мебели. Имеют традиционную форму четырехгранной усеченной пирамиды. Подходят для использования в неоклассическом, минималистичном, скандинавском и других современных стилях. Широкий ассортимент размеров позволяет выбрать подходящие мебельные ножки для столов различного назначения, стульев, табуретов, банкеток, трельяжей, шифоньеров, кроватей и диванов.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина60 мм
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