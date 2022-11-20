Характеристики товара
Описание
Прямой или угловой? Для тех, кто никак не может определиться, диван «Медисон» станет универсальным вариантом. За счет механизма трансформации он может быть как прямым, так и угловым. Конструкция позволяет разложить диван не целиком, а наполовину, формируя тем самым либо правый, либо левый угол. Лаконичная внешне, но внутренне многогранная модель «Медисон» соединяет в себе удобный диван, кровать и место для хранения вашего белья.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина1530 мм
- Длина2440 мм
- Материалрогожка
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия