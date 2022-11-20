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Медисон диван тканевый угловой темно-серый - фото 1

Медисон диван тканевый угловой темно-серый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямой или угловой? Для тех, кто никак не может определиться, диван «Медисон» станет универсальным вариантом. За счет механизма трансформации он может быть как прямым, так и угловым. Конструкция позволяет разложить диван не целиком, а наполовину, формируя тем самым либо правый, либо левый угол. Лаконичная внешне, но внутренне многогранная модель «Медисон» соединяет в себе удобный диван, кровать и место для хранения вашего белья.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина1530 мм
  • Длина2440 мм
  • Материалрогожка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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