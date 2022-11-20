Характеристики товара
Описание
Компактная и лаконичная кушетка «Медисон» с правым углом выполнена в современном стиле. Углы сидения, спинки и подлокотника слегка скруглены, благодаря чему кушетка кажется еще более комфортной и мягкой. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Еврокнижка»: с ним спальное место получается ровным и удобным. Объемный бельевой ящик идеально подходит для хранения спальных принадлежностей.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1620 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия