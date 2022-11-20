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Медисон Kids Кушетка розовая правый угол - фото 1

Медисон Kids Кушетка розовая правый угол

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Характеристики товара

Описание

Компактная и лаконичная кушетка «Медисон» с правым углом выполнена в современном стиле. Углы сидения, спинки и подлокотника слегка скруглены, благодаря чему кушетка кажется еще более комфортной и мягкой. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Еврокнижка»: с ним спальное место получается ровным и удобным. Объемный бельевой ящик идеально подходит для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1620 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

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