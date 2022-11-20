Характеристики товара
Описание
Высота: 182 см
Ширина: 39 см
Глубина: 45 см
Вес: 28 кг
Количество секций: 1
Высота: 182 см
Ширина: 39 см
Глубина: 45 см
Вес: 28 кг
Количество секций: 1
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф КД-812
Металлический шкаф КД-814
Металлический шкаф ОД-227
Металлический шкаф ОД-247
Металлический шкаф ОД-329
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Стул Микс
Стул 1004
Стол круглый Elga
Стол раскладной Avdal
Кресло пластиковое Costa, красный
Кресло пластиковое Costa, агава
Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит
Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе
Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди