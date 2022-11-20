Товар в корзине. Перейти
Металлический шкаф КД-1 - фото 1

Металлический шкаф КД-1

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Следующий Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф Nobilis 4 секции

Характеристики товара

Описание

Высота: 182 см

Ширина: 39 см

Глубина: 45 см

Вес: 28 кг

Количество секций: 1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты покрытия

Металлический шкаф КД-1 - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Металлический шкаф КД-1 - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Металлический шкаф КД-1 - покрытие в цвете ВенгеВенге
Металлический шкаф КД-1 - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

Похожие товары

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 1 секция, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
14

Металлический шкаф Nobilis 1 секция

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
13

Металлический шкаф Nobilis 2 секции

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 4 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
7

Металлический шкаф Nobilis 4 секции

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-144, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Металлический шкаф КД-144

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-812, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
5

Металлический шкаф КД-812

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-814, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
11

Металлический шкаф КД-814

Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-227, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
5

Металлический шкаф ОД-227

Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-247, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
11

Металлический шкаф ОД-247

Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-329, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена
13

Металлический шкаф ОД-329

Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик LS 11-50, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
9

Металлический шкаф Практик LS 11-50

С этим товаром покупают
Стул МиксНастоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
109Хит

Стул Микс

Стул 1004Настоящее фото товара Стул 1004, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
5

Стул 1004

Настоящее фото товара Стол круглый Elga, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
12

Стол круглый Elga

Стол раскладной AvdalНастоящее фото товара Стол раскладной Avdal, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
15

Стол раскладной Avdal

Кресло пластиковое Costa, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Costa, красный

В наличии 10 шт.
Кресло пластиковое Costa, агаваНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Costa, агава

В наличии 3 шт.
Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит

Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе

Стул пластиковый Costa Bistrot, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Costa Bistrot, красный

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди