Высота: 180 см
Ширина: 32 см
Глубина: 50 см
Вес: 22 кг
Количество секций: 2
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Венера диамант вельвет мятный
Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Банкетка Чанат
Металлический шкаф ОД-227
Металлический шкаф ОД-247
Металлический шкаф ОД-329
Металлический шкаф Практик LS 11-50
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Металлический шкаф Практик LS 22
Шкаф аптечный металлический
Шкаф картотечный для папок формата А4
Шкаф для фармпрепаратов
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"