Высота: 180 см
Ширина: 32 см
Глубина: 50 см
Вес: 22 кг
Количество секций: 2
Секция стульев 01
Стул Молли вельвет королевский синий
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Стол пластиковый Forza
Стол пластиковый Sortie
Стол Куб №1
Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый
Выкатной диван Болеро
Металлический шкаф ОД-247
Металлический шкаф ОД-329
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Металлический шкаф Практик LS 22
Шкаф аптечный металлический
Шкаф картотечный для папок формата А4
Шкаф для фармпрепаратов
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Металлический шкаф Nobilis 1 секция