Металлический шкаф КД-814

11 оценок

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Металлический шкаф КД-814

4.6
13 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Металлический шкаф КД-812
Металлический шкаф КД-812
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Металлический шкаф КД-812

Характеристики товара

Описание

Высота: 180 см

Ширина: 32 см

Глубина: 50 см

Вес: 22 кг

Количество секций: 2

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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