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Металлический шкаф Nobilis 4 секции - фото 1

Металлический шкаф Nobilis 4 секции

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 190 см

Ширина: 36 см

Глубина: 59 см

Вес: 35 кг

Количество секций: 4

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Варианты покрытия

Металлический шкаф Nobilis 4 секции - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Металлический шкаф Nobilis 4 секции - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Металлический шкаф Nobilis 4 секции - покрытие в цвете ВенгеВенге
Металлический шкаф Nobilis 4 секции - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

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