Характеристики товара
Описание
Высота: 190 см
Ширина: 36 см
Глубина: 59 см
Вес: 35 кг
Количество секций: 4
Высота: 190 см
Ширина: 36 см
Глубина: 59 см
Вес: 35 кг
Количество секций: 4
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф КД-1
Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф КД-812
Металлический шкаф КД-814
Металлический шкаф ОД-227
Металлический шкаф ОД-247
Металлический шкаф ОД-329
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Стул Eames DSR белый
Стул Eames DSR черный
Стул Eames DSR желтый
Стул Eames DSR красный
Стул Eames DSR зеленый
Стул Eames желтый
Комплект стульев Eames оранжевый x4
Стул Eames светло-оранжевый
Стул Eames голубой
Стул EAMES барный черный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди