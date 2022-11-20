Высота: 150 см
Ширина: 51 см
Глубина: 50 см
Вес: 34 кг
Количество секций: 2
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Диван Asgard 2-х местный
Диван Veil 3-х местный
Диван Veil 2-х местный
Диван Grand 3-х местный
Диван Grand 2-х местный
Стул Капелла 2.0
Металлический шкаф ОД-329
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Металлический шкаф Практик LS 22
Шкаф аптечный металлический
Шкаф картотечный для папок формата А4
Шкаф для фармпрепаратов
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Шкаф медицинский для специальной одежды
Металлический шкаф Nobilis 1 секция