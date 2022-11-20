Металлический шкаф ОД-247

11 оценок

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Металлический шкаф ОД-247

4.2
27 490 ₽
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Металлический шкаф ОД-227
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Металлический шкаф ОД-227

Характеристики товара

Описание

Высота: 150 см

Ширина: 100 см

Глубина: 50 см

Вес: 51 кг

Количество секций: 4

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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