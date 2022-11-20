Высота: 150 см
Ширина: 100 см
Глубина: 50 см
Вес: 51 кг
Количество секций: 4
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Самба черный
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит
Кресло-шезлонг плетеное Bahza
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Металлический шкаф Практик LS 22
Шкаф аптечный металлический
Шкаф картотечный для папок формата А4
Шкаф для фармпрепаратов
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Шкаф медицинский для специальной одежды
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Металлический шкаф Nobilis 1 секция