Металлический шкаф ОД-329
21 490 ₽
Высота: 160 см
Ширина: 40 см
Глубина: 52 см
Вес: 33 кг
Количество секций: 2
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Стул Берн бежево-коричневый
Стул Берн темно-серый
Стул Берн темно-синий
Стул Берн серый
Кресло Квадрат
Кресло Бонд
Кресло Жемчуг
Кресло Роза
Кресло Маиро
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