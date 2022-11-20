Высота: 183 см
Ширина: 57 см
Глубина: 50 см
Вес: 29 кг
Количество секций: 4
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Стул с подлокотниками Bianca, Одри
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Стул Oden эспрессо x2
Стул Oden красный x2
Стул Oden светло-серый x2
Стул Oden коричневый x2
Шкаф картотечный для папок формата А4
Шкаф для фармпрепаратов
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
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Тумба лабораторная
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Металлический шкаф Nobilis 1 секция