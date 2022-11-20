Металлический шкаф Практик LS 22

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Металлический шкаф Практик LS 22

4.1
17 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Следующий Шкаф аптечный металлический
Шкаф аптечный металлический

Характеристики товара

Описание

Высота: 183 см

Ширина: 57 см

Глубина: 50 см

Вес: 29 кг

Количество секций: 4

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у ТиффаниНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани

Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкойНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
10

Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой

Стул с подлокотниками Bianca, лисаНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, лиса, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Bianca, лиса

Стул с подлокотниками Bianca, ОдриНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Одри, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Стул с подлокотниками Bianca, Одри

Стул с подлокотниками Bianca, белый кроликНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
10

Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик

Стул с подлокотниками Bianca, соваНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, сова, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
15

Стул с подлокотниками Bianca, сова

Стул Oden эспрессо x2Настоящее фото товара Стул Oden эспрессо x2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19036
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Oden эспрессо x2

В наличии 100 шт.
Стул Oden красный x2Настоящее фото товара Стул Oden красный x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 98021
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Oden красный x2

В наличии 4 шт.
Стул Oden светло-серый x2Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 98021
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Oden светло-серый x2

Стул Oden коричневый x2Настоящее фото товара Стул Oden коричневый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 98021
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Oden коричневый x2

Другие товары из раздела металлические шкафы оптом

Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
9

Шкаф картотечный для папок формата А4

Настоящее фото товара Шкаф для фармпрепаратов, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
14

Шкаф для фармпрепаратов

Шкаф для медикаментов "Медицинофф"Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Шкаф для медикаментов "Медицинофф"

Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
7

Шкаф медицинский для специальной одежды

Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
14

Шкаф для препаратов "Медицинофф"

Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
8

Шкаф лабораторный для медикаментов

Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Тумба лабораторная

Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-4, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Система хранения SR-0642-4

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 1 секция, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
14

Металлический шкаф Nobilis 1 секция