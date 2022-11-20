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Металлический стул Курт - фото 1

Металлический стул Курт

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Материал сиденья: экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Металлический стул Курт - обивка в цвете КраснаяКрасная
Металлический стул Курт - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Металлический стул Курт - обивка в цвете БежевыйБежевый
Металлический стул Курт - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Металлический стул Курт - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Металлический стул Курт - обивка в цвете WhiteWhite
Металлический стул Курт - обивка в цвете 1818
Металлический стул Курт - обивка в цвете blackblack
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