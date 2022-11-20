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Мини-бар DK-89

Артикул: CH-049-148
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мини-бар оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум. Три съемные полки, выполненные из металла, позволяют хранить как низкие банки, так и высокие бутылки. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру с шагом в 1°C.

Приятное светодиодное освещение не режет глаза и позволит с легкостью сориентироваться по содержимому холодильника. Дверь перенавешивается на другую сторону, поэтому Вы сможете найти подходящее место для установки мини-бара даже в небольшом помещении.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота850 мм
  • Объем89 л
  • Мощность90 Вт
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