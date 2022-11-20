Характеристики товара
Описание
Мини-бар оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум. Три съемные полки, выполненные из металла, позволяют хранить как низкие банки, так и высокие бутылки. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру с шагом в 1°C.
Приятное светодиодное освещение не режет глаза и позволит с легкостью сориентироваться по содержимому холодильника. Дверь перенавешивается на другую сторону, поэтому Вы сможете найти подходящее место для установки мини-бара даже в небольшом помещении.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина430 мм
- Высота850 мм
- Объем89 л
- Мощность90 Вт