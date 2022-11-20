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Мини-бар термоэлектирический 24 литра - фото 1

Мини-бар термоэлектирический 24 литра

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Характеристики товара

Описание

Термоэлектрический (система Пельтье)
Низкий уровень шума (15 дБ), отсутствие вибрации
Простая конструкция, отсутствие движущихся частей
Мощность охлаждения: 8°C (Температура окружающей среды 25°С)
Уникальная нечеткая логика, система регулировки низкое энергопотребление
Уникальная система охлаждения 5-ти ступенчатая
Роскошные алюминиевые внутренние панели
Реверсивная дверь
Замок и ключ (опциональная)
Светодиодный интерьер

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Основные характеристики

  • Высота475 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес10 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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