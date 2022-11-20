Характеристики товара
Описание
Термоэлектрический (система Пельтье)
Низкий уровень шума (15 дБ), отсутствие вибрации
Простая конструкция, отсутствие движущихся частей
Мощность охлаждения: 8°C (Температура окружающей среды 25°С)
Уникальная нечеткая логика, система регулировки низкое энергопотребление
Уникальная система охлаждения 5-ти ступенчатая
Роскошные алюминиевые внутренние панели
Реверсивная дверь
Замок и ключ (опциональная)
Светодиодный интерьер
Основные характеристики
- Высота475 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес10 кг
- Страна изготовленияРоссия