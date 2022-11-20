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Мини-бар термоэлектирический 28 литров - фото 1

Мини-бар термоэлектирический 28 литров

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Термоэлектрический (система Пельтье),тна основе епловых труб для тепловыделяющих
Низкий уровень шума, отсутствие вибрации
Акриловое покрытие
Простая конструкция, отсутствие движущихся частей, услуги ремонта легко
Мощность охлаждения: 8°C (Температура окружающей среды 25°С)
Cистема регулировки низкое энергопотребление
Регулируемая пластиковая полка - 1шт
Подвижный шкаф двери для различных размеров напиток
Реверсивная дверь
Светодиодный интерьер
Замок и ключ (опция)

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Основные характеристики

  • Высота475 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес10 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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