Характеристики товара
Описание
Термоэлектрический (система Пельтье),тна основе епловых труб для тепловыделяющих
Низкий уровень шума, отсутствие вибрации
Акриловое покрытие
Простая конструкция, отсутствие движущихся частей, услуги ремонта легко
Мощность охлаждения: 8°C (Температура окружающей среды 25°С)
Cистема регулировки низкое энергопотребление
Регулируемая пластиковая полка - 1шт
Подвижный шкаф двери для различных размеров напиток
Реверсивная дверь
Светодиодный интерьер
Замок и ключ (опция)
Основные характеристики
- Высота475 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес10 кг
- Страна изготовленияРоссия