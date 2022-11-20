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Мини - Кресло МК21

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Кресло B01
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Кресло B01

Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 75 см

Глубина: 72 см

Вес: 20 кг

Материал: дерево / рогожка


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Популярные варианты обивки

Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 0909
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете LilacLilac
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете WhiteWhite
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете CreamCream
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 666666
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 0404
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете ecruecru
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете chocolatechocolate
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 1414
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 88
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 4141
Мини - Кресло МК21 - обивка в цвете 2626
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Выполненные заказы

Мини - Кресло МК21 серый вельвет
Мини - Кресло МК21 серый вельветМини - Кресло МК21 серый вельветМини - Кресло МК21 серый вельвет
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