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Мини - Кресло МК24

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Характеристики товара

Описание

Высота: 83 см

Ширина: 65 см

Глубина: 70 см

Вес: 13 кг

Материал: дерево / рогожка


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Популярные варианты обивки

Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 0909
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете LilacLilac
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете WhiteWhite
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете CreamCream
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 666666
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 0404
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете ecruecru
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете chocolatechocolate
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 1414
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 88
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 4141
Мини - Кресло МК24 - обивка в цвете 2626
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Мини - Кресло МК24 — выполненные заказы

Фотография товара Кресло Лофт МК24, подушки велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Кресло Лофт МК24, подушки велюр терракотовыйФотография товара Кресло Лофт МК24, подушки голубой велюр от компании ChiedoCover.Кресло Лофт МК24, подушки голубой велюрФотография товара Кресло Лофт МК24, подушки бежевый велюр от компании ChiedoCover.Кресло Лофт МК24, подушки бежевый велюрФотография товара Кресло Лофт МК24, подушки зеленый велюр от компании ChiedoCover.Кресло Лофт МК24, подушки зеленый велюр
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