Мирелла

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Ткань Хельга

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2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
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162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
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002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
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1000-9051000-905
1000-5131000-513
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1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Состав: хлопок - 47%, полиэстер - 53%

Ширина: 310±5 см

Плотность: 230 г/м2

Область применения: столовый текстиль

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