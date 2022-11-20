Характеристики товара
Описание
Состав: хлопок - 47%, полиэстер - 53%
Ширина: 310±5 см
Плотность: 230 г/м2
Область применения: столовый текстиль
Состав: хлопок - 47%, полиэстер - 53%
Ширина: 310±5 см
Плотность: 230 г/м2
Область применения: столовый текстиль
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