Фотография Модуль 3-х местного дивана Compo от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Модуль 3-х местного дивана Compo

4.3
Оптовая цена
161 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Модуль 3-х местного дивана Compo
Модуль 3-х местного дивана Compo
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Модуль 3-х местного дивана Compo

4.3
161590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина2320 мм
  • Глубина980 мм
  • Вес56 кг
  • Цветсиний, серый

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