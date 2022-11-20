Модуль Portofino

13 оценок

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Модуль Portofino

4.9
38 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Пуф Portofino
Пуф Portofino
Следующий Диван Chester S трехместный
Пуф Portofino

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

Варианты размеров

Модель Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Секция одинарная 850 970 720 26390
Завершение малое 980 970 720 33060
Завершение большое 1840 970 720 49690
Оттоманка 980 1680 720 43690

Выполненные заказы

Модульный диван Portofino, велюр серый
Модульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серыйМодульный диван Portofino, велюр серый
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