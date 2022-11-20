Модуль Portofino
38 490 ₽
|Модель
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стоимость, руб
|Секция одинарная
|850
|970
|720
|26390
|Завершение малое
|980
|970
|720
|33060
|Завершение большое
|1840
|970
|720
|49690
|Оттоманка
|980
|1680
|720
|43690
Комплект мебели Модерн
Декоративная Cozi home подушка
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Подставка для ног Туман
Стол складной Тамада
Диван Бонд трехместный
Диван Жемчуг двухместный
Диван Жемчуг трёхместный
Диван Роза двухместный
Диван Cloud двухместный
Диван Cloud трехместный
Диван Halston двухместный
Диван Halston трехместный
Диван Hariston двухместный
Диван Hariston трехместный
Диван Iggi двухместный
Диван Iggi трехместный
Диван Kennewick двухместный
Диван Loco двухместный