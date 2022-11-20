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Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия - фото 1Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия - фото 2Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия - фото 3Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия - фото 4

Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Ширина2460 мм
  • Длина2460 мм
  • Вес49.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

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