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Модульный диван Igarka

14 оценок
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Диван Boston, каретная стяжка

Характеристики товара

Описание

МТ* - Механизм трансформации

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Основные характеристики

  • Материалдерево, металл, экокожа

Варианты размеров

Вид модуля Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Стоимость, руб
Модуль центральный одинарный 710 870 1070 25070
Завершение 1070 870 1070 29470
Модуль угловой 1070 870 1070 32220
Модуль центральный двойной 1660 870 1070 41460
Модуль центральный двойной с МТ 1660 870 1070 67420
Завершение двойное 1960 870 1070 68630

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