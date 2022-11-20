Характеристики товара
Описание
МТ* - Механизм трансформации
Основные характеристики
- Материалдерево, металл, экокожа
МТ* - Механизм трансформации
|Вид модуля
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Глубина, мм
|Стоимость, руб
|Модуль центральный одинарный
|710
|870
|1070
|25070
|Завершение
|1070
|870
|1070
|29470
|Модуль угловой
|1070
|870
|1070
|32220
|Модуль центральный двойной
|1660
|870
|1070
|41460
|Модуль центральный двойной с МТ
|1660
|870
|1070
|67420
|Завершение двойное
|1960
|870
|1070
|68630
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