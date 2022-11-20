Товар в корзине. Перейти
Модульный диван Insula 456A - фото 1

Модульный диван Insula 456A

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Elements XS
Диван Elements XS
Следующий Диван Tempo
Диван Elements XS

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1040/1350 мм
  • Длина1150/1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес23.6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
11

Диван Антей

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм Лайт - сереброНастоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽
6

Стул Хит 20мм Лайт - серебро

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9904
5 190 ₽
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка ЛюксНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
8

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
87Хит

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

Стул Lazzoli 2810Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2810, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
15

Стул Lazzoli 2810

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой