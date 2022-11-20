Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1040/1350 мм
- Длина1150/1400 мм
- Глубина700 мм
- Вес23.6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм Лайт - серебро
Комплект мебели Модерн
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул Lazzoli 2810