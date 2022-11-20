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Модульный диван Peterhof

15 оценок
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Диван Belgian

Характеристики товара

Описание

МТ* - Механизм трансформации

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Основные характеристики

  • Материалдерево, металл, ткань

Варианты размеров

Вид модуля Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Стоимость, руб
Подлокотник П1 170 660 960 12000
Подлокотник П2 220 640 960 12810
Подлокотник П3 170 630 960 10730
Подлокотник П4 180 640 960 12460
Подлокотник П5 260 560 960 12460
Секция средняя 780 880 960 21700
Секция угловая 960 880 960 29560
Секция одинарная с емкостью 785 880 1700 31060
Секция двойная с емкостью 1590 880 960 36030
Секция двойная с МТ* 1590 880 960 67670
Секция тройная с МТ* 2370 880 960 83150

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