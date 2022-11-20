Характеристики товара
Описание
МТ* - Механизм трансформации
Основные характеристики
- Материалдерево, металл, ткань
МТ* - Механизм трансформации
|Вид модуля
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Глубина, мм
|Стоимость, руб
|Подлокотник П1
|170
|660
|960
|12000
|Подлокотник П2
|220
|640
|960
|12810
|Подлокотник П3
|170
|630
|960
|10730
|Подлокотник П4
|180
|640
|960
|12460
|Подлокотник П5
|260
|560
|960
|12460
|Секция средняя
|780
|880
|960
|21700
|Секция угловая
|960
|880
|960
|29560
|Секция одинарная с емкостью
|785
|880
|1700
|31060
|Секция двойная с емкостью
|1590
|880
|960
|36030
|Секция двойная с МТ*
|1590
|880
|960
|67670
|Секция тройная с МТ*
|2370
|880
|960
|83150
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