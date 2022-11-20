Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина2500 мм
- Глубина850 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол МА07
Люстра Ideal Lux Look White
Диван Манчестер
Диван Гарда
Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C66-KBF2
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден