Характеристики товара
Описание
Материалы:
- березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышеннойэластичности HR3535, периотек
- Опоры: металлический каркас из профиля 20*20 мм, высотой 270 мм
Окраска каркаса на выбор:
- RAL 9005 черный матовый гладкий
- RAL 9006 серебристый матовый гладкий
- Столешница столика – ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм
Цвета столешниц:
- Ясень шимо светлый 3356
- Венге луизиана 9763
- Секции при необходимости скрепляются соединителями A-Con.
Набор офисной мебели "ТИТАВИН" – легкий и удобный модульный конструктор. Элементы этой коллекции позволяют делать перестановки легко и просто. Серия состоит только из четырех секций, но перестановкой этих элементов можно скомпоновать множество форм диванов, оформить зоны ожидания,отдыха.