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Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль - фото 1

Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль

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Характеристики товара

Описание

Модульный дубовый стеллаж для бутылок вина - удобная подставка для винных бутылок. Служит дополнительным декором помещения. При необходимости легко устанавливается в кухонный шкаф или на стол в гостиной. Подходит под любой стиль кухонной мебели.

Модульный дубовый стеллаж состоит из 1 модуля для бутылок. Подставка может быть дополнена еще одним или двумя уровнями.

Материал полки: Дуб натуральный, толщиной 20 мм.
На каждом уровне стеллажа можно выложить горизонтально 6 бутылок.
Размер одного уровня стеллажа: 680/300/200 мм
Напольная модульная подставка может быть в двух вариантах цветового исполнения - брашированная и гладкая.
На стеллаже бутылка будет расположена в правильном положении для долгого хранения - горизонтально, от чего вкусовые качества вина не будут изменяться.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина300 мм

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