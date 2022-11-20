Характеристики товара
Описание
Модульный дубовый стеллаж для бутылок вина - удобная подставка для винных бутылок. Служит дополнительным декором помещения. При необходимости легко устанавливается в кухонный шкаф или на стол в гостиной. Подходит под любой стиль кухонной мебели.
Модульный дубовый стеллаж состоит из 1 модуля для бутылок. Подставка может быть дополнена еще одним или двумя уровнями.
Материал полки: Дуб натуральный, толщиной 20 мм.
На каждом уровне стеллажа можно выложить горизонтально 6 бутылок.
Размер одного уровня стеллажа: 680/300/200 мм
Напольная модульная подставка может быть в двух вариантах цветового исполнения - брашированная и гладкая.
На стеллаже бутылка будет расположена в правильном положении для долгого хранения - горизонтально, от чего вкусовые качества вина не будут изменяться.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина680 мм
- Глубина300 мм