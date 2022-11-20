Характеристики товара
Описание
Винный стеллаж дубовый 2 модуля для 12 бутылок вина.
Стеллаж для вина из дуба может быть дополнен еще одним дополнительным уровнем.
Материал полки: Дуб натуральный, толщина 20 мм.
На каждом уровне винного стеллажа можно выложить горизонтально 6 бутылок.
Размер одного уровня стеллажа: 680/300/200 мм
Напольная модульная подставка для бутылок может быть в двух вариантах цветового исполнения - брашированная и гладкая.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина680 мм
- Глубина300 мм