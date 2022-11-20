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Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля - фото 1

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

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Характеристики товара

Описание

Винный стеллаж дубовый 2 модуля для 12 бутылок вина.
Стеллаж для вина из дуба может быть дополнен еще одним дополнительным уровнем.

Материал полки: Дуб натуральный, толщина 20 мм.
На каждом уровне винного стеллажа можно выложить горизонтально 6 бутылок.
Размер одного уровня стеллажа: 680/300/200 мм
Напольная модульная подставка для бутылок может быть в двух вариантах цветового исполнения - брашированная и гладкая.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина300 мм

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