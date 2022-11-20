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Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля - фото 1

Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля

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Характеристики товара

Описание

Удобный винный стеллаж для хранения бутылок. Служит дополнительным декором помещения. При необходимости легко устанавливается в кухонный шкаф или на стол в гостиной. Подходит под любой стиль кухонной мебели.

Материал винной полки: дуб натуральный, толщиной 20 мм.
На каждом уровне стеллажа можно выложить горизонтально 6 бутылок.
Размер одного уровня стеллажа: 680/300/200 мм
Напольная модульная подставка может быть в двух вариантах цветового исполнения - брашированная и гладкая.
На стеллаже бутылка расположена горизонтально, от чего вкусовые качества вина не будут изменяться.

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина300 мм

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