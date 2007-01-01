Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Mokka brown / milky
Mokka brown / milky
7 оценок
4 290
Mokka brown / milky - фото 1Mokka brown / milky - фото 2Mokka brown / milky - фото 3Mokka brown / milky - фото 4Mokka brown / milky - фото 5Mokka brown / milky - фото 6Mokka brown / milky - фото 7Mokka brown / milky - фото 8Mokka brown / milky - фото 9

Mokka brown / milky

Артикул: CH-081-750
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77





Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 52; Глубина - 53; Высота - 82; Ширина сиденья - 41; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.28 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, коричневый
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате


Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

В наличии 110 шт.

Mokka brown / milky
Mokka brown / milky
4 290
