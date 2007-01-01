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Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная - фото 1

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная

Артикул: CH-056-782
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота340 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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