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Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная - фото 1

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная

Артикул: CH-056-783
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота340 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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