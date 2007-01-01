Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина390 мм
- Ширина390 мм
- Высота650 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл, сталь
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для фудкорта МЕГА-2
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна уличная квадратная Оптимал
Ведро Domaks прямоугольное 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик
Корзина для мусора оцинкованная, К-250 Цинк
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный
Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА
Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, белый
Квадратная урна для мусора Квадро-21
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, белая
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый