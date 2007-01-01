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Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь матовая - фото 1

Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь матовая

Артикул: CH-056-789
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота720 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Цветсеребряный

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