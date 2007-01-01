Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина310 мм
- Высота720 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, сталь
- Цветголубой, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для фудкорта МЕГА-2
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Ведро Domaks прямоугольное 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, слоновая кость
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо
Ведро квадратное сетчатое 14 л
Кованая урна для мусора Волна
Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Урна кованая Греческая
Сенсорное ведро EKO, 50 литров
Бак для мусора Brabantia
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, баклажан
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик
Квадратная урна для мусора Квадро-21
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, черный
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик