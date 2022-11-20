Характеристики товара
Описание
Длина 48 см
Ширина 55 см
Высота 93 см
Цвет: Серый, зеленый, красный, синий, коричневый, желтый
Материал Пластик
Объем120 л
Вес 8 кг
Объем в упаковке 0.12 м3
Длина 48 см
Ширина 55 см
Высота 93 см
Цвет: Серый, зеленый, красный, синий, коричневый, желтый
Материал Пластик
Объем120 л
Вес 8 кг
Объем в упаковке 0.12 м3
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