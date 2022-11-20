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Мусорный контейнер 240 л

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Мусорный контейнер 120 л

Характеристики товара

Описание

Длина 58 см
Ширина 73 см
Высота 107 см
Цвет

  • Серый
  • Зеленый
  • Красный
  • Синий
  • Коричневый
  • Желтый

Материал Пластик
Вес 14 кг
Объем в упаковке 0.45 м3
Объем 240 л

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