Характеристики товара
Описание
Длина 58 см
Ширина 73 см
Высота 107 см
Цвет
- Серый
- Зеленый
- Красный
- Синий
- Коричневый
- Желтый
Материал Пластик
Вес 14 кг
Объем в упаковке 0.45 м3
Объем 240 л
Длина 58 см
Ширина 73 см
Высота 107 см
Цвет
Материал Пластик
Вес 14 кг
Объем в упаковке 0.45 м3
Объем 240 л
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