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Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный - фото 1

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный

Артикул: CH-056-797
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота500 мм
  • Вес3 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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