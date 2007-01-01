Товар в корзине. Перейти
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик - фото 1

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик

Артикул: CH-056-799
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота500 мм
  • Вес3 кг
  • Материалметалл
  • Цветсерый, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Урна для торговых центров Кристалл,180 литров от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для торговых центров Кристалл,180 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Урна для торговых центров Кристалл,180 литров

32
Фотография товара Урна для фудкорта Акцент-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для фудкорта Акцент-3, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Урна для фудкорта Акцент-3

36
Фотография товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио

40
Фотография товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая

43
Фотография товара Урна уличная квадратная Оптимал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная квадратная Оптимал, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна уличная квадратная Оптимал

45
New
Настоящее фото товара Ведро Domaks прямоугольное открытое 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Ведро Domaks прямоугольное открытое 25 л

6
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, слоновая кость

11
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лайм

8
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо

8
New
Настоящее фото товара Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Урна для фудкорта МЕГА-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для фудкорта МЕГА-2, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Урна для фудкорта МЕГА-2

34
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

34
New
Настоящее фото товара Ведро Domaks прямоугольное 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Ведро Domaks прямоугольное 25 л

7
New
Настоящее фото товара Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л

10
New
Настоящее фото товара Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, черная

9
New
Настоящее фото товара Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная

15
New
Настоящее фото товара Мусорное ведро Touch Bin 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от72 890
Оптовая цена

Мусорное ведро Touch Bin 45 л

15
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный

6
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый

9
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый

6

Товар в корзине

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик
от 9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.