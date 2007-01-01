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Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная - фото 1

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная

Артикул: CH-056-796
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота500 мм
  • Вес3 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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