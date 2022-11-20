Характеристики товара
Описание
Длина 62 см
Ширина 85 см
Высота 115 см
Цвет:
- Серый
- Зеленый
- Красный
- Синий
- Коричневый
- Желтый
Материал Пластик
Вес 22 кг
Объем 360 л
Длина 62 см
Ширина 85 см
Высота 115 см
Цвет:
Материал Пластик
Вес 22 кг
Объем 360 л
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