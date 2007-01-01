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Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick - фото 1

Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick

Артикул: CH-056-794
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота690 мм
  • Вес4 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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