Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина340 мм
- Высота770 мм
- Вес4 кг
- Материалметалл
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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