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Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing - фото 1

Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing

Артикул: CH-056-795
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота770 мм
  • Вес4 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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