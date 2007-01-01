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Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый - фото 1

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый

Артикул: CH-056-802
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота770 мм
  • Вес4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый

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