Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина340 мм
- Высота770 мм
- Вес4 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Уличная урна для мусора Баррель 400
Пепельница металлическая Вест
Сенсорное ведро EKO, 68 литров
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серый
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, бордо
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, белый
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна кованая Греческая
Урна уличная квадратная Оптимал
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, красный
Квадратная урна для мусора Квадро-26
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Мраморная урна для Торговых центров Сингапур
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, серебристый металлик